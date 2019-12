Gli NPC umani arrivano in Fallout 76 grazie all' opera degli hacker

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 17 dicembre 2019) L'assenzaNPCin76, lo spin-off online della popolare serie RPG di Bethesda, è stata una delle mancanze più sofferte della community. Forse proprio in seguito alle richieste insistenti da parte dei giocatori, gli sviluppatori hanno deciso di introdurli ufficialmente con l'arrivo della prossima espansione, Wastelanders.Purtroppo, tale update non sarà pubblicato in tempi brevi, dato che un rinvio inaspettato ne ha rimandato l'uscita al 2020. Approfittando di questo ritardo, un gruppo diha deciso di prendere in mano la situazione e, tramite l'uso di un programma cheat, sono ufficialmente riusciti ad inserire gli NPCin76.L'utente di Reddit TheGeminaii, insieme al gruppo di gioco Dupers R Us, hanno spiegato il funzionamento di questa mod/hack in uno scambio di mail con Kotaku:Leggi altro...

