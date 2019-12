Giro d’Italia 2020 | i partecipanti sicuri e gli incerti Nibali | Carapaz | Sagan e

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Non solo: sono tanti i big del ciclismo che nelsceglieranno ild’Italia. Secondo quanto riporta questa mattina la “Gazzetta dello Sport” sono già certi di prendere parte alla prossima edizione della Corsa Rosa atleti del calibro dello slovacco Peter, del transalpino Romain Bardet, del danese Jakob Fuglsang e dello sloveno Tadej Pogacar, giusto per fare i nomi principali., alfiere della Bora-Hansgrohe, tre volte campione del mondo tra il 2015 ed il 2017, sarà, paradossalmente, un debuttante nel GT italiano, così come lo sarà Bardet, per una corsa che ben si adatta alle sue caratteristiche, grazie alle frazioni di Madonna di Campiglio e con lo Stelvio. La UAE dovrebbe puntare, ma manca ancora l’ufficialità, sul talento, ormai esploso, del giovanissimo sloveno Tadej Pogacar, che proverà a prendersi la Maglia Rosa dopo essere ...

