Giro d’Italia 2020 | ci sarà anche Richard Carapaz! Il campione in carica rilancia la sfida

(Di martedì 17 dicembre 2019) La grandedello scorso anno con Vincenzo Nibali si ripeterà, e lo spettacolo è assicurato: il rappresentante dell’Ecuador,Carapaz, avrebbe detto sì alla partecipazione ald’Italia, tanto che secondo la “Gazzetta dello Sport” l’ufficialità del suo programma in vista della Corsa Rosa arriverà a giorni. Nell’ultima edizione a dividerli a Verona fu poco più di un minuto, quest’anno i due si ritroveranno lungo le strade che nel mese di maggioporterà la carovana da Budapest a Milano dopo 21 tappe. Carapaz nel 2019 è stato il primo ecuadoriano ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del, nelpunterà ad un altrettanto storico bis. Il suo rivale numero uno, ancora una volta, Vincenzo Nibali: lo “Squalo dello Stretto” punterà a vincere nell’edizione che attraverseràla ...

