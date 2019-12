Giorgio Ambrosoli – Il Prezzo del coraggio | Su Raidue la docu-fiction

Leggi la notizia su meteoweek

(Di martedì 17 dicembre 2019) Raiuno propone in prima serata ladedicata a, dal titolo: “– Ildel”, mercoledì 18 dicembre Andrà in onda in prima serata su Raiuno la– Ildel”, mercoledì 18 dicembre, a quarant’anni dall’assassinio dell’eroe borghese. Una narrazione che unisce l’impatto … L'articolo– IldelSulaproviene da www.meteoweek.com.

MFVicenza : RT @AleMoscatelli: È stato un piacere ospitare @uambrosoli presso la sede dell’Ordine per un bellissimo convegno sulla figura dell’avvocato… - marilupfeiffer : @TVTimeSupport Ciao, potete gentilmente sincronizzare questa serie con l'app? Grazie. - binarioloco : Ecco una produzione italiana che guarderò attentamente. -