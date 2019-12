Gessica Notaro si mostra senza benda dopo l’intervento FOTO e VIDEO

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), la modella riminese ed ex Miss Romagna 2007, sfregiata dall’acido nel 2017 dall’ex compagno Edson Tavares, è stata operata all’occhio sinistro. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha raccontato il delicato momento pre operatorio con unpubblicato sui social network. Laha condiviso sulle sue pagine Facebook e Instagram questo importante momento della sua vita, registrando un breve filmato dalla sala d’attesa dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove si è sottoposta all’intervento. LEGGI ANCHE: Simona Ventura: “Nadia Toffa simile a me”. Visualizza questo post su Instagram ❤️

