(Di martedì 17 dicembre 2019) Non smette di far discutere la frequentazione trae Juan Luis Ciano. A quasi un mese e mezzo di distanza dal loro primo incontro negli studi di, la dama e il cavaliere, dopo l’addio della coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, sono tornati protagonisti indiscussi delover. A non credere nel futuro di questa coppia, però, sono in tanti, in primis, che qualche settimana fa, intervistata dalla rivista ‘Adesso’, l’opinionista aveva avvertito la storica ‘nemica’. “Stai attenta, Juan Luis ti spezzerà il cuore”, aveva detto l’opinionista, spiegando che il cavaliere di origini venezuelane, a suo parere, non diventerà mai il suo fidanzato, facendo vivere alla dama l’ennesima delusione amorosa. I dubbi sulla buona fede di Juan Luis si fanno sempre più forti e le segnalazioni ...

BlitzQuotidiano : Uomini e Donne, Gemma Galgani in lacrime dopo la lite con Juan Luis: “Se c’è un blocco voglio saperlo”… - Noovyis : (Gemma Galgani e Tina Cipollari, l’anticipazione di Uomini e Donne è clamorosa. Al trono over non era mai successo)… - commentolatv : RT @trash_italiano: IO AMO IL TRONO OVER. Gemma Galgani piange sulla spalla di Tina Cipollari dopo le segnalazioni su Juan Luis https://t.c… -