Gazzetta | perché Ancelotti ha accettato l’Everton il ruolo del ricchissimo Usmanov amico

(Di martedì 17 dicembre 2019) Come mai un allenatore come Carloha scelto l’Everton? Lo spiega oggi ladello sport. Il proprietario delè l’investitore iraniano-britannico Farhad Moshiri, 64 anni, dal 2016 azionista di maggioranza dei Toffees. Il suo progetto è quello di inserire l’altra squadra di Liverpool nel circuito delle “big” della Premier, la cosiddetta settima sorella. I tentativi sono falliti, nonostante una girandola di manager: Roberto Martinez, Ronald Koeman, Sam Allardyce, Marco Silva. E adesso ci prova con. Finora Moshiri ha investito oltre 450 milioni di sterline nel club. Personaggio fondamentale in questa trattativa è stato Alisher, 66 anni, imprenditore uzbeko di passaporto russo, proprietario del quotidiano di Mosca Kommersant e del provider Mail.Ru,– il suo megayacht Dilbar, lungo 156 metri, è costato 500 milioni di ...

