Gazzetta | Manolas ha subito raccontato ai compagni della magica notte in cui segnò al

(Di martedì 17 dicembre 2019) Non è apparso affatto un sorteggio favorevole, quello del Napoli per gli ottavi di Champions che dovrà disputare contro il Barcellona, ma la squadra hareagito bene alla sfida. Tutti, a partire dall’allenatore, si sono detti contenti di sfidare una squadra del calibro dei blaugrana e di non avere alcuna paura. Come rivela ladello Sport,dopo il sorteggiohaaiin cui con la Roma gliene rifilò 3 sbattendoli fuori Nonostante l’evidente differenza di valori e il parere contrario dei pronostici, il Napoli non si sente inferiore al Barcellona. D’altra parte, Kostasha portato la sua testimonianza nello spogliatoio, ieri pomeriggio, prima dell’inizio dell’allenamento. Aihal’incredibilevissuta ad aprile 2018, quando la sua rete, a sette minuti dalla ...

