Galleria Umberto I di Napoli | oggi il pranzo di Natale per 250 poveri

Leggi la notizia su 2anews

(Di martedì 17 dicembre 2019)I: il Teatro San Carlo (con l’esibizione del coro), la Caritas e alcuni ristoratori hanno curato quest’ildiper 250 persone bisognose. LaI diha ospitato quest’ildi, momento solidale con cui è stato offerto un pasto a 250 persone senza fissa dimora … L'articoloI diildiper 250proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone

anteprima24 : ** Pranzo di Natale del teatro San Carlo: 250 senzatetto in Galleria Umberto ** - crispadafora : RT @mattinodinapoli: Napoli, pranzo di Natale per 250 poveri in Galleria Umberto col coro del San Carlo - ROSACANINACLUB : Napoli, pranzo di Natale con musica per 250 senzatetto in Galleria Umberto -