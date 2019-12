Gabigol | per l’Inter vale 35 milioni ma nessun top club lo vuole Perinetti | “Chi lo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Con i suoi gol Gabriel Barbosa ha portato il Flamengo a conquistare la Libertadores come in precedenza era riuscito solo a Zico. Nove reti nel torneo, due negli ultimissimi minuti della finale con il River Plate e i rossoneri di Rio hanno vinto la coppa dopo 38 anni. Nel 1981 Zico aveva segnato una doppietta contro i cileni del Cobreloa al Maracanà, poi nella terza partita di spareggio al Centenario di Montevideo ne aveva realizzati altri due, tra cui una delle punizioni più belle della storia del calcio. Il Galinho, di proprietà del Flamengo, era rimasto a Rio ancora un paio d’anni per poi firmare un contratto in Italia con l’Udinese. Il cartellino di Gabriel Barbosa è del, che l’ha acquistato nel 2016 per circa 30di euro. Dopo il fallimento in Italia (un solo gol e poche partite giocate), l’attaccante ha fatto male anche in quei pochi mesi che è rimasto al ...

