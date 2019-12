Furto d’identità per ottenere finanziamenti | in Lombardia 13 al giorno

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di martedì 17 dicembre 2019) Le frodi creditizie mediantedi identità – con il successivo utilizzo illecito dei dati personali e finanziari altrui percredito o acquisire beni con l’intenzione premeditata di non rimborsare il finanziamento e non pagare il bene – continuano a crescere e ad avere un peso rilevante sull’industria del credito, in particolare sul credito al consumo. A questo riguardo, l’aggiornamento relativo al I semestre 2019 dell’Osservatorio CRIF-MisterCredit sui furti di identità e le frodi creditizie segnala quasi 16.700 casi, con una crescita del +36,7% rispetto al medesimo periodo del 2018 e un danno stimato che supera complessivamente i 77 milioni di Euro. su Il Notiziario.

