Furti sulla metro e bimbi usati per evitare il carcere | 8 arrestati | VIDEO

(Di martedì 17 dicembre 2019) La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha arrestato 8 cittadini di origine bosniaca per il reato di associazione per delinquere finalizzata in particolare aicon destrezza all’interno dellepolitane. Grazie alla collaborazione internazionale delle Forze di polizia, una ricercata è stata arrestata all’aeroporto di Lisbona in partenza per Londra ed un’altra è stata arrestata nella città di Barcellona dove l’associazione aveva ville di proprietà. L’indagine trae origine da una denuncia per estorsione presentata da una giovane di origini bosniache, nei confronti di altri connazionali che la costringevano a delinquere per loro. su Il Notiziario.

