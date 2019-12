Free Now | un anno di corse a Napoli | negli ultimi sei mesi crescita del 54%

Leggi la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di ricorrenze perNow, ex mytaxi, la piattaforma per la mobilità urbana leader d’Europa, che celebra in questi giorni il primodi attività adove ha registrato un totale di 730.000 km percorsi da utenti che per il 54% sono stranieri. E il servizio continua a crescere: è, infatti, del 74% l’aumento delleeffettuate. “Siamo molto contenti dell’accoglienza checi ha riservato. La città ci ha visto fin da subito come strumento innovativo in grado di portare un servizio di qualità e al passo coi tempi per i passeggeri e di creare lavoro per i tassisti, intercettando nuove fasce di utenti, in particolare quelli provenienti da altri Paesi.” afferma Barbara Covili, General Manager diNow Italia.Now è, infatti, presente in oltre 100 città di 10 Paesi in Europa e viene usato da 14 milioni di passeggeri che, in “casa” così ...

