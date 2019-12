Francia paralizzata dagli scioperi | città senza luce e corrente

Leggi la notizia su inews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tredicesimo giorno diincontro la riforma delle pensioni voluta dal governo Macron. I disagi per i cittadini, non solo a Parigi, sono evidenti., il tredicesimo giorno digenerali contro la riforma delle pensioni voluta dal governo Macron ha un bilancio pesantissimo. Oltre al blocco praticamente totale dei trasporti pubblici, non … L'articoloproviene da www.inews24.it.

