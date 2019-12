Francia, cortei e sabotaggi elettricità

Oltre 200 mila persone,secondo la stampa francese, hanno protestato in piazza contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Macron. A scioperare lavoratori di diverse categorie, dai macchinisti agli insegnanti, dai funzionari agli avvocati, dai magistrati agli infermieri,ai dipendenti pubblici e privati. A Parigi la manifestazione nel pomeriggio. In questo 13esimo giorno di paralisi dei trasporti, 90mila case sono rimaste senza luce per manomissioni sulla rete elettrica rivendicate dal sindacato Cgt(Di martedì 17 dicembre 2019)