Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 17 dicembre 2019) In questi giorni la showgirlha rilasciato un’intervista al settimanale “F” in cui ha parlato molto del suo rapporto con. I due si sono sposati nel 2005 ed hanno tre splendidi figli, eppure, nell’ultimo periodo, alcuni rumors stavano lasciando spazio all’ipotesi di una crisi nel loro rapporto. Durante l’intervista, la… L'articolonon simai in: leiilproviene da KontroKultura.

Squawka : Most all-time appearances in Serie A: ???? Paolo Maldini (647) ???? Gianluigi Buffon (646) ???? Francesco Totti (619) ????… - virginiaraggi : Guardate chi è passato a trovare il nostro #Spelacchio…Francesco @Totti ! Anche il grande campione ha spedito la s… - KontroKulturaa : Francesco Totti e Ilary Blasi non si baciano mai in pubblico: lei svela il motivo - -