Francesco abbatte il muro del segreto pontificio sulle cause per pedofilia

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nel giorno del suo 83° compleanno, Papaildelche finora aveva “coperto” gli abusi sui minori.Con un rescritto sulla riservatezza delle, il Pontefice ha stabilito che, pur tutelando la riservatezza per evitare danni alla reputazione degli imputati prima delle sentenze, non saranno più coperte daleperintentate in Vaticano contro sacerdoti e vescovi, e che i denunzianti e le vittime e i testimoni non saranno più tenuti essi stessi al. Inoltre, ild’ufficio (a cui viene derubricato il) non potrà essere più opposto all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione per, nonché all’esecuzione delle richieste esecutive ...

