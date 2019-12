FRANCESCA ALOTTA Il mio ex era uno stalker | non è stato facile denunciarlo

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di martedì 17 dicembre 2019)ha raccontato negli studi di Storie Italiane la sua drammatica vicenda legata ad unoche la perseguitava

adorno_maiani : @storie_italiane @frafacchinetti @eleonoradaniele Francesca Alotta tutto questo per lanciare la sua canzone? Spero… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Aleandro Baldi (feat Francesca Alotta - Non amarmi - At52triesteAnna : -