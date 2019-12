Foto di una nota influencer utilizzate senza il suo consenso

Leggi la notizia su trendit

(Di martedì 17 dicembre 2019) Spiacevole avventura per l’Paola Turani che su Instagram conta circa 1,3 milioni di follower ed è amata per i suoi outfit, per le sue avventure con Nadine e Gnomo e per la sua simpatia e dolcezza. Ieri però la la ragazza ha pubblicato una serie di Instagram Stories per denunciare un fatto grave: un brand infatti avrebbe utilizzandoil suo permesso alcune sueper farsi pubblicità. Pubblicità di cui la diretta interessata ovviamente non era neanche a conoscenza. Dopo varie segnalazioni da parte dei suoi attenti seguaci, Paola si è quindi lasciata andare ad uno sfogo In tanti (anzi, tantissimi) mi avete segnalato questa sponsorizzazione che compare tra le storie da ieri. E’ unapresa da un mio vecchissimo catalogo scattato almeno 7/8 anni fa. Da me non hanno ricevuto il permesso di farlo, non mi hanno chiesto nulla, hanno pubblicizzato il ...

