Formula 1 | la classifica dei piloti | Hamilton il migliore | 8° Vettel

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 17 dicembre 2019)1, ladei. I protagonisti di questa stagione hanno dato i propri voti.il, male Sebastian. ROMA –1, ladei. Come ogni anno i protagonisti diventano giornalisti e stilano la propria graduatoria al termine di una stagione molto combattuta. Per il 2019 hanno preso parte a questa votazione la maggior parte degli atleti. Da Verstappen a Ricciardo, passando per Kubica, Norris, Sainz. Ma ci sono stati anche grandi assenti con Mercedes e Ferrari che hanno deciso di non prendere parte a questa votazione. Defezioni decisive che potevano cambiare questailI voti sono stati differenti ma una cosa è certa: Lewisildi questa stagione. Il britannico si è confermato in testa e davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc, i tre destinati a lottare per il ...

PignaMat : @Smg_1908 Dopo non avresti fatto l'operazione sensi con quella formula probabilmente, classifica mossa per mantenere i rapporti - Alessandro_Prd : RT @CircusFuno: I siti italiani di Formula 1 più visitati nel 2019: la classifica completa e aggiornata! - PaoloPell1982 : RT @CircusFuno: I siti italiani di Formula 1 più visitati nel 2019: la classifica completa e aggiornata! -