Foggia | 45 famiglie tra scarafaggi e muffa da quattordici anni | il racconto

Leggi la notizia su viagginews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Conosciamo da vicino la vicenda che riguarda 45, precisamente a San Severo, che vivono in condizioni precarie da 14Una situazione incredibile quella che stanno vivendo 45di San Severo, in provincia di. Le telecamere de le Iene, con il servizio firmato di Alessandro Di Sarno, hanno testimoniato le … L'articolo, 45trada: ilè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

CislNazionale : RT @FilcaCisl: Due morti nei cantieri, entrambi per cadute dall'alto: a #Oppeano (#Verona) e #MonteSantAngelo (#Foggia). Turri: '#Governo i… - alemaga : RT @FilcaCisl: Due morti nei cantieri, entrambi per cadute dall'alto: a #Oppeano (#Verona) e #MonteSantAngelo (#Foggia). Turri: '#Governo i… - paolo98321394 : RT @FilcaCisl: Due morti nei cantieri, entrambi per cadute dall'alto: a #Oppeano (#Verona) e #MonteSantAngelo (#Foggia). Turri: '#Governo i… -