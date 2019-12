Firenze | Capodanno 2020 | niente concertone ma 20 concertini Gli eventi gratuiti nelle

Leggi la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La special night disarà curata da F-Light: 20 performance in 20 luoghi del territorio fiorentino, aspettando il. L’arte e la cultura saranno le protagoniste di questo ultimo giorno dell’anno, con musei aperti, concerti gratispiazze, spettacoli, attività e proposte per tutti i gusti. L’evento è promosso dal Comune die organizzato da MUS.E

DarioNardella : Se vi chiedono “a #Capodanno che fai?” non fatevi trovare impreparati: ecco 20 eventi gratuiti in 20 luoghi diversi… - FirenzePost : Firenze, Capodanno 2020: ecco gli eventi gratuiti nelle piazze e nei musei - Alessia_Bettini : RT @portalegio: ??20 performance in 20 luoghi del territorio fiorentino, aspettando il 2020. Il Capodanno a #Firenze si svolge all'insegna d… -