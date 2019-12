Filippo Roma de Le Iene sequestrato La telefonata choc | “Ci hanno preso tutto”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019) ”Dopo oltre due ore di attesa, durante le quali la sicurezza dell’ambasciata della Costa d’Avorio hatelecamere e schede e trattenuto la ‘Iena’ (ndr.) e il suo operatore, sono stati fatti entrare due carabinieri. Orae Fabrizio Arioli sono stati condotti in caserma, per chiarire i fatti. Mistero sul luogo in cui i due sono stati portati”. Lo comunica la redazione del ‘Le’ sulla sua pagina, dopo che la troupe era stata ‘sequestrata’ per qualche ora mentre girava un servizio nell’ambasciata, che si trova in via Guglielmo Saliceto a. Le, già da ieri, stanno facendo il giro delle ambasciate per un’inchiesta sulla tassa rifiuti non pagata. ”Siamo stati sequestrati per 2 ore, per fortuna i carabinieri ci sono venuti a liberare”, le poche parole che...

redazioneiene : +++CI SONO 4 VOLANTI DEI CARABINIERI E 2 DELLA POLIZIA FUORI DALL’AMBASCIATA DELLA COSTA D’AVORIO DOVE SONO TRATTEN… - redazioneiene : +++ SONO STATI TRATTENUTI OLTRE DUE ORE NELL'AMBASCIATA DELLA COSTA D'AVORIO. LIBERATI DAI CARABINIERI, ORA NON SAP… - redazioneiene : +++FILIPPO ROMA E FABRIZIO ARIOLI SONO STATI LIBERATI DALL'AMBASCIATA GRAZIE ALL'INTERVENTO DEI CARABINIERI E SONO… -