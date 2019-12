Fifa 20 Global Series | qualificazioni FUT Champions Cup 3 – Atlanta

Leggi la notizia su imiglioridififa

(Di martedì 17 dicembre 2019) Fra sabato 14 e lunedì 15 ottobre si sono svolte le qualifiche online per la terz FUTCUP della stagione, torneo che fa parte delle20, il percorso che porterà in estate alleeWorld Cup, il mondiale di20! Come già vi abbiamo spiegato anche quest’anno è in vigore il … L'articolo20FUTCup 3 –proviene da FUT Universe.

italia_esports : RT @TGMesports: Danimarca, Ucraina e Norvegia. Tre campionati in questo fine settimana delle @EAFIFAesports Global… - NoviyeModel : RT @TGMesports: Danimarca, Ucraina e Norvegia. Tre campionati in questo fine settimana delle @EAFIFAesports Global Series - TGMesports : Danimarca, Ucraina e Norvegia. Tre campionati in questo fine settimana delle @EAFIFAesports Global Series… -