Leggi la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Non solo parlamentari azzurri ma anche 'civici', come il costituzionalista Alfonso Celotto. Prende forma '', l'associazione ideata da Mara, che saràta ufficialmente venerdì prossimo, a mezzogiorno, nella sala del Consiglioa Camera di Commercio romana. In... Segui su affaritaliani.it

liberaliper : RT @Affaritaliani: Fi, Carfagna lancia 'Voce libera' Think thank dell'antisovranismo - Affaritaliani : Fi, Carfagna lancia 'Voce libera' Think thank dell'antisovranismo - ilgiornale : Mara #Carfagna lancia la nuova associazione #VoceLibera -