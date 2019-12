Federica Panicucci | microbikini da togliere il fiato Ma tutti gli occhi sono puntati su

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019) La conduttrice di ‘Mattino Cinque’,, è molto amata dai suoi telespettatori di Canale 5 ed è considerata una delle presentatrici più professionali in Italia. La vedremo all’opera anche il 24 dicembre, con il classico ‘Concerto di Natale’. Ma la vita non può essere caratterizzata esclusivamente da impegni lavorativi. Ed allora ha deciso di rilassarsi per ricaricare le batterie. Soltanto qualche ora fa, la donna ha voluto deliziare i suoi numerosi fan di Instagram con uno scatto veramente molto interessante che la immortala su una spiaggia delle Maldive. L’immagine di lei in costume è dail, visto che mette in evidenza un fisico da far invidia alle ventenni. E a commentare la sua foto ci ha pensato anche una persona a lei molto cara. (Continua dopo la foto) La sabbia color bianco perla è stupefacente, il panorama è meraviglioso ma ovviamente è lei a ...

salento_news : Bari, capodanno in musica su Canale 5 con Federica Panicucci. Tra gli ospiti torna Elodie - 8antonio8989 : Quanto è diventata brutta #domenicalive ? Sempre le stesse storie, gli stessi personaggi... L'anno prossimo diamola a Federica Panicucci. - CIaterina : RT @LeTristi: Situazione triste n.7: Metropolitana. Una signora con un chivuavua che esce dalla borsa. Tutti inteneriti, sorridono. Allo sc… -