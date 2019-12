Fca-Peugeot | raggiunto accordo per la fusione

Leggi la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Roma, 18 dic – (Adnkronos) – Come atteso, i vertici di Fca e Psa hannol’per ladei due gruppi. Lo conferma una nota congiunta in cui si sottolinea come “il nuovo gruppo avrà la leadership, le risorse e la dimensione per essere all’avanguardia nella nuova era della mobilità sostenibile”. Da questa intesa nascerà “il 4° costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi e il 3° in base al fatturato, con vendite annuali di 8,7 milioni di veicoli e ricavi congiunti di quasi 170 miliardi di euro” ma anche “un gruppo diversificato con margini tra i più elevati nei suoi principali mercati in Europa, Nord America e America Latina e l’opportunità di ridefinire la strategia in altre regioni”. A regime dalladeriveranno sinergie annuali stimate in circa 3,7 miliardi di euro, senza chiusure ...

