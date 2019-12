Farmacia Rocco online | fatturato in costante crescita

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di martedì 17 dicembre 2019) Negli ultimi anni, sono sempre più numerose le persone che decidono di usufruire dei servizi offerti dalle farmacie, per la comodità che offre acquistare direttamente via internet articoli parafarmaceutici, farmaci da banco e prodotti di omeopatia, erboristeria e veterinaria, ricevendoli all'indirizzo desiderato e avvalendosi spesso di interessanti sconti e promozioni. Rivolgersi ad unasignifica poter contare su un servizio professionale e di alta qualità, considerando (...) - Comunicati / No Home

FarmaciaGiberti : Farmacie di turno in provincia - Martedì 17 Dicembre 2019: Farmacia Ferraresi, Borghetto Lodigiano Via Garibaldi, 2… - PetLevrieri : RT @PetLevrieri: ?? ?? #12dicembre ??Oratorio San Rocco Seregno ?? Una serata bestiale?? Si parlerà dei malesseri #gastrointestinali nei nos… - maciamg : RT @PetLevrieri: ?? ?? #12dicembre ??Oratorio San Rocco Seregno ?? Una serata bestiale?? Si parlerà dei malesseri #gastrointestinali nei nos… -