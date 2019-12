Famiglia di tre persone trovata morta in casa

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tresono state trovate morte nel letto all?interno di un appartamento a Labico, vicino a Roma. Dalle prime informazioni si tratterebbe di madre, padre e figlia di pochi mesi. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118. Da chiarire le cause della morte. Al momento non si esclude che lapossa essere deceduta a causa di monossido di carbonio sprigionato da qualcosa utilizzata per riscaldarsi. I tre potrebbero essere morti da un paio di giorni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Colleferro e della stazione di Labico.

