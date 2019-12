Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dalla nuova agevolazione per lealle proroghe per ecobonus e bonus ristrutturazioni, il pacchetto di misure vale 4 miliardi di investimenti

GiuseppeAmore12 : RT @sole24ore: #Facciate, #giardini, #mobili: ecco la mappa 2020 degli sconti per la #casa #bonuscasa - sarli_angela : RT @sole24ore: #Facciate, #giardini, #mobili: ecco la mappa 2020 degli sconti per la #casa #bonuscasa - sole24ore : #Facciate, #giardini, #mobili: ecco la mappa 2020 degli sconti per la #casa #bonuscasa -