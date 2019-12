Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Siamo nella lunga pausa del Mondiale di F1. Il Circus ha spento i motori ad Abu Dhabi e in questa fase sono le considerazioni e i confronti dialettici a tenere banco. Inutile negare che la situazione interna alla Ferrari incuriosisca. L’ascesa del monegasco Charles, miglior pilota nel time-attack in quest’annata, è evidente e non ha messo in buona luce il tedesco, leader designato dalla scuderia di Maranello per riportare l’iride sotto l’insegna del Cavallino Rampante. La SF90 non ha messo in condizione i due piloti di lottare al meglio con le Mercedes e anche alcuni errori dihanno inciso. In un contesto molto “pro-”, soprattutto dal punto di vista mediatico, la gestione del teutonico non è delle più semplici. Ad esprimere perplessità relativamente alla posizione diè stato una delle figure più ...

OA_Sport : F1, Helmut Marko su Sebastian Vettel: “La velocità di Leclerc lo ha sorpreso ed ha pagato la politica in Ferrari” - dariobalder14 : @allofmehs Silurato dalla RedBull Academy e ce ne vuole visto che Helmut Marko è il capo degli stronzi, perché dopo… - F1Daviderusso : Il consulente austriaco della #redbull, Helmut #Marko, confessa l’assoluta necessità di garantire nel 2020 a Max… -