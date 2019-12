Evacuato palazzo in piazza Vetra: diverse famiglie in strada (Di martedì 17 dicembre 2019) A causa della presenza di crepe e oscillazioni, un intero palazzo in piazza Vetra 21 è stato Evacuato. Il motivo sarebbe da ricondurre al passaggio della talpa scavatrice impegnata nei lavori di costruzione e scavo della M4, la linea della metropolitana che collegherà l’aeroporto di Linate a San Cristoforo. Evacuato palazzo piazza Vetra Fino ad ora è stato pubblicato il testo di una telefonata ricevuto da un cittadino, in cui si sentirebbe una voce dire “Aiuto, qui trema tutto“. A seguire la spiegazione dell’evacuazione, vale a dire della fuoriuscita di intere famiglie che dalle loro abitazioni sono state riversate nelle strade sotto la pioggia. Il tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 17 dicembre 2019. Sul posto sono giunti in poco tempo Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e tecnici per valutare i rischi. Da una prima analisi il palazzo ...

Leggi la notizia su notizie

Altre notizie : Evacuato palazzo in ...