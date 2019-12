Equitazione | Coppa del Mondo dressage 2019 | Charlotte Dujardin trionfa nel Grand Prix di

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Si chiude con il successo della britannicaildella tappa dideldi, specialità, svoltasi a Londra, nell’ormai classico Olympia. La cavallerizza, padrona di casa, ha disputato una prova dall’alto profilo, il sella al suo Mount St John Freestyle, totalizzando il punteggio di 81.553, risultando prima per tutti e cinque i giudici. Seconda piazza per Carl Hester ed il suo Hawtins Delicato, con lo score di 75.789, mentre il podio è completato daFry, su Everdale, con 75.368. Quarta Lara Butler, insieme a Rubin Al Asad (74.053), con il dominio britannico spezzato solamente dal tedesco Frederic Wanders, su Duke of Britain, totalizzando il giudizio di 72.684. Nessun italiano al via della competizione. Il programma prevede ora nella tarda serata inglese la gara freestyle, che assegnerà punti nella ...

