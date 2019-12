Epic | ABC sviluppa una nuova serie prodotta dai creatori di Once Upon a Time

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di martedì 17 dicembre 2019), ABC stando unaantologica ambientata in unaversione dell’universo fiabesco della Disney, con l’obiettivo di raccontare l’amore in tutte le sue forme. Sei film dei dieci film con più incassi nel mondo nel 2019 sono prodotti da Disney (a cui si aggiunge Spider-Man, prodotto con Sony), sintomo che le storie create dalla sua galassia, tra fumetti e live action dei classici film d’animazione, suscitano interesse da parte del pubblico. Chissà se ABC (canale americano del gruppo Disney) ha proprio pensato a questo quando ha messo in sviluppo,. Si tratta di unaantologica scritta da Brigette Hales (, 22.11.63) eda Eddy Kitsis e Adam Horowitz,e showrunner di(C’era una Volta, in Italia) e autori di Lost.è unaantologica ambientata nel mondo fiabesco della Disney. ...

