Emozione | sorrisi e una battuta su Inzaghi | il discorso di Oreste Vigorito VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Cena sociale natalizia per il Benevento Calcio che si è dedicato allo scambio di auguri nella settimana che fa da preludio al match con il Frosinone. L’organico giallorosso si è ritrovato al ristorante Samnium di Paolisi, location designata per il classico appuntamento natalizio. Ricco il menu che comprendeva varie specialità, dal crostone di mozzarella in carrozza fino ad arrivare al trancio di branzino su verdure spadellate, passando per l’Acquerello vercellese con scampi, rosmarino, falanghina e limone. Ma il piatto più ricco, in un certo senso, è stato ildel presidente, che ha voluto ringraziare non solo la squadra, ma soprattutto chi giorno per giorno si dedica al perfetto funzionamento degli ingranaggi societari: “Credo sia importante avere un sogno insieme – ha esordito il numero ...

