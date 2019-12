Emma Marrone ed Enrico Nigiotti nuova coppia? Secondo i social sì… Ma lei è in montagna

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019)o Guido Milani? Quale dei due sarà il fidanzato di? La presunta storia conè frutto di una “ricostruzione” a colpi di cuoricini e complimenti, che i fan della cantante non si sono lasciati sfuggire. Sotto una foto dia torso nudo con didascalia “La sera leoni, la mattina…”, la cantante ha infatti scritto “BONI, per te va bene boni”. Eha risposto con altrettanti complimenti e cuoricini. Basta per far pensare a una relazione? Per gli utentia quanto pare si… Intantoè stata immortalata sulla neve dal settimanale Chi, in compagnia dell’influencer Guido Milani. Stavolta però è stata lei stessa a smentire: “Ora direte che sono una milf… Bel ragazzo ma potrebbe essere mio figlio”. I due fanno parte della stessa agenzia e hanno deciso di passare ...

