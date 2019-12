Emergenza Rifiuti | Raggi e la strategia dello struzzo | senza discarica domani il

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo scaduto per il Campidoglio per indicare i siti dove portare idi Roma quando ladi Colleferro chiuderà il prossimo 15 gennaio e 1000 tonnellate d'immondizia al giorno rischiano di rimanere in mezzo a una strada. Ma dalla sindaca per ora nessun segnale di novità .

matteosalvinimi : Emergenza rifiuti, ospedali senza medici e posti letto, case popolari cadenti... Non vedo l’ora di mandare a casa… - BarillariM5S : @ritadallachiesa @oinot49 @virginiaraggi @nzingaretti Come mai il piano regionale dei rifiuti è fermo al 2012, quan… - BarillariM5S : @nzingaretti Grazie per non aver fatto ancora un piano rifiuti regionale dopo 7 anni. Grazie per aver scaricato la… -