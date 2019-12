Elisabetta Gregoraci Instagram | mini dress e tacchi alti | «Sei spaziale!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) La bellissimacon la sua innata simpatia e con la sua etera bellezza riesce ogni giorno a conquistare il pubblico italiano. La showgirl è seguita molto anche suoi social. Suha superato il milione di followers. Poche ore fa ha caricato un post a dir poco sensazionale. Il suo look provocante ha letteralmente incantato tutti i suoi ammiratori. Il suo fisico perfetto fasciato dal vestitino super aderente è un toccasana per gli occhi dei suoi ammiratori. Le sue gambe chilometriche in primo piano non sono passate inosservate. Il post è stato immediatamente invaso di like e commenti. Leggi anche –>, body sgambatissimo: «Più piccante del peperoncino»sensuale suQuesta volta la bellissimasusi è davvero superata. Una foto davvero molto ...

zazoomblog : ‘La malattia se l’è portata via la vita è dura…: Elisabetta Gregoraci parla del suo dramma e la rinascita -… - zazoomblog : Ritorno di fiamma? Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci insieme a pranzo - KontroKulturaa : 'La malattia se l'è portata via, la vita è dura...: Elisabetta Gregoraci parla del suo dramma e la rinascita - -