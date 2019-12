Elezioni regionali in Emilia Romagna | gli ultimi sondaggi sui principali candidati

Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) Cosa dicono glirelativi alle futurein. I due, Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, vengono dati testa a testa in numerosi rilevazioni. L'appuntamento elettorale è molto atteso perché con tutta probabilità non avrà solo una valenza locale, bensì nazionale. Nell'ultimoo del 12 dicembre, realizzato da Emg Acqua per Agorà, Bonaccini in legero vantaggio su Borgonzoni.

fattoquotidiano : Elezioni Regionali Emilia Romagna, Fratelli d’Italia candida un padre “vittima di Bibbiano” - Agenzia_Ansa : #Ndrangheta: voto di scambio, indagato presidente della Valle d'Aosta. Antonio Fosson coinvolto in inchiesta su ele… - berlusconi : Sul #Mes il centrodestra ha votato una risoluzione unitaria, che avevamo scritto noi. In Parlamento e anche in vist… -