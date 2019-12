Eboli | giornata di studio sul servizio sanitario nazionale con il ministro Speranza

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Ci sarà anche ildella Salute, Roberto, al convegno sulla salute e i servizi offerti dal sistemache si terrà venerdì 20 dicembre a partire dalle ore 9 presso il centro Sanatrix Nuovo Elaion, in via Tavoliello. Ad aprire i lavori dell’incontro dal titolo, “I nuovi L.E.A., un’opportunità per evitare la migrazione sanitaria”, la responsabile dell’area riabilitativa Coop. Sanatrix Nuovo Elaion Onlus, Carmen De Vita, a cui seguiranno gli interventi del direttore generale regionale Campania-Puglia associazione “La Nostra Famiglia”, Maria Grazia Bacco, del presidente C.T. Associazione Nova Campania, Mauro Mastroberardino, del direttore Generale Asl Salerno, Mario Iervolino, dell’arcivescovo di Salerno, Mons. Andrea Bellandi, e del sindaco di Aquara, Antonio Marino. Alle ore 10 seguirà una tavola rotonda sui ...

