E’ morto Alessio Allegri | ha alzato un braccio ed è crollato durante la partita

(Di martedì 17 dicembre 2019) Si era sentito male domenica in campoil match del campionato di serie C Silver contro il Torre Boldone. Soccorso, è stato trasportato in ospedale dove è deceduto nella giornata di lunedì. Giocatore in forza all’Osl Garbagnate, 37 anni, il cestista sembrava essersi ripreso, ma ieri il suo cuore ha cessato di battere.… L'articolo E’: hauned èlaproviene da www.meteoweek.com.

