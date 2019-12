Droni, contractors e 007 italiani: Di Maio nel caos di Libia (Di martedì 17 dicembre 2019) Il viaggio di Luigi Di Maio in Libia è importante ma purtroppo non fondamentale. L’Italia ha perso il pallino della crisi libica già da molti anni. E negli ultimi tempi è stato sempre più evidente l’ingressi di altre potenze nello scacchiere nordafricano. Oggi sono tutti abbastanza consapevoli che quello che si trova di fronte al ministro degli Esteri non è più un conflitto telecomandato “solo” dalle potenze del Golfo e da qualche Stato europeo. La Turchia è entrata prepotentemente nella crisi puntando tutto sulla scommessa della resistenza di Fayez al Serraj, mentre Khalifa Haftar, che non ha mai avuto una effettiva condanna da parte della comunità internazionale, gode ora del sostengo eloquente duella Russia e di diverse potenze mediorientali e nordafricane: in primis l’Egitto. Se a questo si aggiunge la mai sottaciuta regia francese dietro ...

