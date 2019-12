Donna soldato dell’Esercito si suicida in bagni metro

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 17 dicembre 2019) Una soldatessa dell'Esercito in servizio per 'Strade sicure', si e' tolta la vita all'interno della stazioneFlaminio, a Roma. La militare, Caterina Glorioso, 30 anni, avrebbe utilizzato un'arma in dotazione. La soldatessa era in servizio nella Capitale gia' da qualche mese per 'Strade Sicure', come detto. Trentenne, di origine campana, era nell'Esercito da cinque anni ed era arrivata a Roma da Piacenza dove prestava servizio nel II Reggimento Pontieri. La militare ha lasciato una lettera di 15 pagine per spiegare i motivi che l'hanno spinta a togliersi la vita. In base a quanto si apprende il tragico gesto sarebbe legato a motivi personali. La Procura ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di istigazione al suicidio come da prassi. La lettera e' stata posta sotto sequestro."Esprimiamo cordoglio e vicinanza ai familiari della soldatessa che si è tolta la vita oggi a Roma. ...

