Disabile torturato in casa a Cosenza | arrestati altri 3 giovani | pubblicavano gli abusi

(Di martedì 17 dicembre 2019) Altre tre persone sono state arrestate dai carabinieri per l’aggressione ina un uomo con disabilità psicofisiche a Corigliano Rossano (). Per lo stesso reato era stato arrestato un diciannovenne. Le accuse sono di tortura aggravata, violazione di domicilio e interferenze illecite nella vita privata. Nuovi arresti nel caso delpicchiato e umiliato a Corigliano Rossano () da un gruppo di. Altre tre persone sono state arrestate e poste ai domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Corigliano per l’aggressione innei confronti di un uomo con disabilità psicofisiche. Per lo stesso reato alcuni giorni fa era stato già arrestato e posto ai domiciliari un ragazzo di diciannove anni. I treoggi, due italiani e un romeno, hanno diciannove, venti e ventisei anni. Sono ritenuti corresponsabili del reato di tortura e sono stati ...

