Diletta Leotta Instagram | buongiorno sexy | «Col caffè caldo vicino | ti esplodono»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) «Ore 7:30 quasi pronta per una bella giornata di lavoro», con queste poche semplici parole, conduttrice sportiva e radiofonica catanese, classe 1991, augura ilsuai suoi numerosi fan. Il post pubblicato appena un’ora fa ha ottenuto già oltre 160mila mi piace e decine di interazioni positive. Del resto non è un segreto per nessuno: la bionda presentatrice piace eccome. Le sue curve pericolose, il sorriso luminoso, il fisico atomico sono irresistibili. «Col, ti»,provocante al mattino: la colazione si faIlbollente ritraecon i capelli raccolti in una coda. Make up impeccabile: il selfie mostra la conduttrice con tanto di eye-liner ben definito, fard sulle gote e lip gloss sulle labbra. Stringe tra le mani una tazzina di, l’alleato giusto per cominciare la ...

_DAGOSPIA_ : CATERINA COLLOVATI VS LA LEOTTA:NON C’È BISOGNO DI ESIBIRE LA 5°DI SENO.MAI COMPLICI DEI MASCHILISTI… - Affaritaliani : LUDOVICA PAGANI TOPLESS IN CALIFORNIA. E DILETTA LEOTTA.. Foto delle Vip - sportli26181512 : La Collovati attacca la Leotta: “Non c’è bisogno di esibire la quinta di seno”: La Collovati attacca la Leotta: “No… -