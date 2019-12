Dichiarazione redditi 2019 | presentazione oltre termine ordinario | tutti i casi

Leggi la notizia su leggioggi

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il 2 dicembre è scaduto ilper ladella. Per chi ancora non avesse provveduto ad effettuare l’invio, o si accorgesse di errori (a sfavore del contribuente) che devono essere corretti, avrà tempo fino al 2 marzo 2020 per effettuare le modifiche, beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Siamo ormai nel periodo della“tardiva” presentata entro i 90 giorni dalo dellaintegrativa. Trascorsi i 90 giorni, laviene considerata omessa. Vediamo assieme. Le novità su fisco e tributitardiva Se per la prima volta viene presentata unasuccessivamente al 2 dicembre, ma entro i 90 giorni, lapur valida viene considerata tardiva. Secondo quanto indicato nella Circolare ...

petergomezblog : Di Nicola (M5s) a Renzi: “È falso che Leone si dimise per i media .Lo fece invece su richiesta della Dc perché la s… - rpapatweet : @istbrunoleoni @amingardi Solo per questo vi meritate il 5xmille della dichiarazione redditi. - OroNicoletta : @emanuelefiano Sto ancora finendo di leggere le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi.... -