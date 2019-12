Diana Del Bufalo | Ogni pagliaccio torna nel suo circo Frecciatina per l' ex

Leggi la notizia su today

(Di martedì 17 dicembre 2019) L'attrice ha annunciato ufficialmente la fine della loro relazione, non nascondendo rabbia e risentimento

trash_italiano : Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati: lei si sfoga su Instagram - kebab_05 : RT @ladisansa: Diana del bufalo finally si è lasciata con Paolo once and for all e quindi significa che può finalmente fidanzarsi con Crist… - amoamodomio : RT @ladisansa: Diana del bufalo finally si è lasciata con Paolo once and for all e quindi significa che può finalmente fidanzarsi con Crist… -