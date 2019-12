Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) È stata giudicata non colpevole latedesca che il 18 settembre del 2018i suoi duescaraventandoli dalla tromba delle scale del carcere di, a Roma. La giudice dell’udienza preliminare Anna Maria Gavoni ha infatti assolto Alice Sebesta dal reato di duplice omicidio per vizio totale di mente, non essendo la donna in quel momento capace di intendere e di volere. La Sebesta dovrà tuttavia trascorrere i prossimi quindici anni in una struttura sanitaria di sicurezza per detenuti affetti da disturbi mentali.La sentenza è stata emessa nella giornata del 17 dicembre alla fine del processo svoltosi con le modalità del rito abbreviato. Durante l’udienza in camera di consiglio, l’imputata ha cercato di discolparsi attraverso alcune dichiarazioni spontanee in cui ha dichiarato: “Non è vero che sono una ...

notizieit : Detenuta uccise i due #figli a Rebibbia: assolta per infermità mentale - marti_antsy : RT @SkyTG24: #Roma, detenuta uccise i figli a Rebibbia: assolta per vizio di mente - 8settembre74 : RT @SkyTG24: #Roma, detenuta uccise i figli a Rebibbia: assolta per vizio di mente -