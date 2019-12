Dem contro Repubblicani | ecco il prezzo dell’impeachment

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 17 dicembre 2019) Potrebbe essere un gioco da ragazzi per ial Senato tenere in carica il presidente Donald Trump, ma sta diventando chiaro che ilda pagare per averlo salvato dall'impeachment all'inizio del prossimo anno sarà alto. Alla Camera, i democratici avevano usato tutto il loro potere di maggioranza per forzare una strategia di impeachment, rapida e mirata, ma si sono scoperti alle accuse repubblicane. Ora la situazione è invertita, con i dem che gonfiano la possibilità di presentare un caso agli elettori sulla "pericolosità" di una rielezione l'anno prossimo. I democratici nell'arena del Senato non hanno sufficiente forza: avrebbero bisogno di 20 senatori- pronti a ribellarsi al proprio leader di partito - per accumulare una maggioranza di due terzi e renderlo il primo presidente affondato dal Congresso."Condurre un processo di impeachment in Senato è una ...

