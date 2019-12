Decreto fiscale è legge | il Senato vota la fiducia

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 17 dicembre 2019)al. Palazzo Madamalaal provvedimento che è. Fi attacca: “Un nuovo bagno di tasse” ROMA –approvato in. Dopo il via libera alla manovra, Palazzo Madama ha dato il proprio ok anche al dl fisco con 166 voti favore e 122 contrari. Il provvedimento è diventato ufficialmentevisto che nelle scorse settimane c’era stato il voto dialla Camera. Di seguito il video dei lavori in Aula Forza Italia attacca la maggioranza E’ stata una seduta ricca di tensione in Aula con attacchi alla maggioranza che sono arrivati dai banchi di Forza Italia: “Il dl Fisco – dichiarano iri di Fi – viene approvato dalla maggioranza giallorossa senza discutere e senza che siano stati apportati miglioramenti. Il Governo ormai soffoca il Parlamento svilendone il ruolo ...

